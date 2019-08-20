سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تنجح في كسر حاجز 20 مليون وحدة في غضون سبعة أشهر فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Redmi إنفصالها عن Xiaomi لتصبح علامة تجارية مستقلة مع وصول سلسلة هواتف Redmi Note 7 في بداية هذا العام، وإذا نظرنا إلى أرقام المبيعات اليوم، فقد حققت هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا جدًا في السوق.

في الواقع، لقد أعلنت الشركة الصينية اليوم في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series كسرت حاجز 20 مليون وحدة مُباعة في جميع أنحاء العالم في غضون سبعة أشهر فقط. وجدير بالذكر أن المنشور يقول ببساطة ” شكرًا لجميع المستخدمين الـ 20 مليون لهواتف Redmi Note 7 “، ويقول أنه حان الوقت للإنتقال إلى Redmi Note 8 Series. وعلى ما يبدو، Redmi هي الآن بالفعل في المرحلة النهائية من عملية التحضير لإطلاق السلسلة الجديدة، نظرًا لأن حساب الشركة الصينية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يقدم وحدة واحدة لأحد المتابعين المحظوظين الذين قاموا بإعادة نشر منشور الشركة في خلاصات الأخبار الخاصة بهم.

Advertisements

تشمل سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series كل من Redmi Note 7 و Redmi Note 7S و Redmi Note 7 Pro، وكانت الميزة الرئيسية في هذه الهواتف الذكية هي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل.

الآن، يجب أن تصل سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series مع تصميم مشابه لسلسلة هواتف Redmi K20 Series مع الكاميرات وشعار الشركة في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية، ولكن المواصفات التقنية لم يتم الكشف عنها بعد. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن يضم الهاتف Redmi Note 8 Pro كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل تستخدم المستشعر ISOCELL Bright GW1 التابع لشركة سامسونج، لأننا سمعنا بالفعل أن مستشعر 108 ميغابكسل الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخرًا سيصل مع الهاتف Xiaomi Mi Mix 4.