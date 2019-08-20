هواتف Galaxy Note 10 تحصد ضعف الطلبات المسبقة التي حصدها Galaxy Note 9 في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة نجاحًا كبيرًا في كوريا الجنوبية، فقد تلقت هذه السلسلة ضعف الطلبات المًسبقة التي تلقاها الهاتف Galaxy Note 9 خلال العام الماضي في البلاد. وكما تعلمون على الأرجح، فقد أصبحت سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة متاحة للطلب المسبق منذ اليوم 9 أغسطس، لذا فقد مر 11 يومًا منذ ذلك الحين مع العلم بأن شركة سامسونج ستبدأ بشحن الوحدات للعملاء في يوم الجمعة المقبل.

وفي تلك الفترة، تم طلب ما مجموعه 1.3 مليون وحدة من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. ثبت أن الطراز الأكثر شعبية هو Galaxy Note 10+ 5G المُزود بـ 256GB من الذاكرة الداخلية ذو اللون الفضي المتوهج. خذ بعين الإعتبار أن شركة سامسونج تعرض نسخ 5G من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في كوريا الجنوبية فقط، على الأقل في الوقت الراهن.

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تعرض شركات الإتصالات الكورية الجنوبية إعانات مالية للمشترين تتراوح ما بين 230$ و 370$. الخطط المميزة من Korea Telecom توفر الحد الأقصى من الدعم، في حين يبلغ الحد الأقصى للإعانات من SK Telecom و +LG U نحو 345$.

هناك بعض الجدل هنا أيضًا. كانت بعض متاجر التجزئة التابعة لشركة Korea Telecom تقدم إعانات مالية كبيرة تصل إلى نحو 580$، وهي الإعانات التي تعتبرها لجنة الإتصالات الكورية الجنوبية غير قانونية. السعر الرسمي الكامل للهاتف Galaxy Note 10 هو 910 دولارات أمريكية في كوريا الجنوبية، وبالتالي ذلك يمثل خصمًا كبيرًا جدًا.