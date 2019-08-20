خدمة بث الألعاب Apple Arcade من آبل قد تُكلف العملاء 4.99$ في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، أعلنت شركة آبل عن خدمة بث الألعاب الخاصة بها والتي تحمل إسم Apple Arcade. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الخدمة من قبل، فهي تتيح لك مقابل إشتراك شهري الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب، وبعضها سيكون حصريًا لهذه الخدمة.

هذا على عكس النظام المتبع حاليًا حيث يقوم اللاعبون بالدفع مقابل كل لعبة. ومع ذلك، لم تذكر شركة آبل كم ستكلف خدمتها القادمة، ولكن بفضل القائمين على موقع 9to5mac، فقد علموا من مصادرهم الخاصة أن الإشتراك في خدمة Apple Arcade سيُكلف العملاء على الأرجح 4.99 دولار أمريكي في الشهر، ولكن يبدو أن العملاء سيحصلون على فرصة تجربة الخدمة لمدة شهر مجانًا، وهو أمر كان متوقعًا بالفعل.

Advertisements

لنكون صادقين، 4.99 دولار أمريكي في الشهر يعتبر سعرًا معقولاً ويمكن أن يمثل خبرًا سارًا لأولئك الذين ربما كانوا قلقين من أن تكون الخدمة مُكلفة. ومع ذلك، أوضح موقع 9to5mac أن شركة آبل لم تؤكد هذا السعر بشكل رسمي مما يعني أن هناك إحتمال أن يتم تغيير هذا السعر بحلول موعد إطلاق الخدمة، ولكن نأمل ألا يحدث ذلك.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق خدمة Apple Arcade، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقها جنبا إلى جنبًا مع نظام iOS 13 في شهر سبتمبر المقبل أو في الشهرين القادمين.