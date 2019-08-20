هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن صور ومواصفات الهاتف Oppo Reno 2

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Oppo حاليًا للكشف عن الجيل الثاني من سلسلة هواتف Oppo Reno Series. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد أحد أعضاء سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series الجديدة يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA وهيئة CCC.

الصور والمعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف Oppo Reno 2 الجديد سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Oppo Reno 2 سيضم بطارية بسعة 4000mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة ColorOS 6. وبالعودة إلى البطارية، فقد كشفت لنا هيئة CCC الصينية أنها ستدعم الشحن بقوة 20W.

وعلى ما يبدو، الهاتف Oppo Reno 2 سيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والوردي والأخضر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشائعات السابقة ذكرت بأن شركة Oppo تخطط لإطلاق نسختين إضافيتين تحملان الأسماء Oppo Reno 2Z و Oppo Reno 2F، ولكن ليست لدينا أي معلومات حول مواصفات هاتين النسختين حتى الآن.