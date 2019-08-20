تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 8 Pro يظهر في تسريبات مصورة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة جديدة لهاتف Redmi المنتظر Note 8 Pro، والتي تم تسريبها من إعلان تلفزيوني يتم تصويره للترويج للهاتف.

تكشف الصور المسربة الجديدة عن تصميم هاتف Note 8 Pro من الجهة الخلفية، حيث يأتي بنفس لغة التصميم التي انطلق بها كلاً من هاتفي Redmi K20 و K20 Pro.

وتأتي الكاميرة الرئيسية بتصميم رأسي يتوسط الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويضم أيضاً مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا لن تقدم Redmi ميزة إستشعار البصمة في الشاشة لهاتف Note 8 Pro الذي يأتي من الفئة المتوسطة.

أيضاً يظهر شعار Redmi في الجهة الخلفية بنفس التصميم الذي ظهر في سلسلة هواتف K20، بينما يظهر هذا الإصدار باللون الأخضر لكن بدرجة مختلفة عما قدمت Redmi في هواتف K20.

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يذكر أن Redmi قد أكدت في وقت سابق على أن سلسلة Note القادمة ستركز على تحسين الكاميرة وإضافة تحسينات في عمر البطارية، مع زيادة أبعاد الشاشة إلى إطار الهاتف، ومن المتوقع أن يأتي أحد مستشعرات Note 8 Pro بدقة 64 ميجا بيكسل.

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