تقرير جديد يسلط الضوء على موعد إطلاق خدمة بث الأفلام +Apple TV، وسعر الإشتراك الشهري

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، أعلنت شركة آبل عن خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها، +Apple TV. لم تذكر الشركة آنذاك كم ستكلف هذه الخدمة أو متى سيتم إطلاقها، ولكن الآن كشف تقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج أن الشركة قد تكون تهدف إلى إطلاق هذه الخدمة في شهر نوفمبر المقبل وقد تُكلف 9.99 دولار أمريكي في الشهر.

مقابل 9.99 دولار أمريكي، لا يبدو أنها مُكلفة للغاية، لا سيما عندما تفكر في وجود خدمات بث أخرى تقدم محتواها مقابل نفس السعر، إن لم يكن أكثر. ومع ذلك، يجب أن نذكر أيضًا أن خدمة +Apple TV لن تكون مشابهة لخدمات بث الأفلام والمسلسلات الأخرى. هذا لأنه في البداية، لن تكون لديها مكتبة ضخمة مقارنة بالخدمات الأكثر رسوخًا مثل Netflix.

أيضًا، على عكس خدمات بث الأفلام المُرتقبة الأخرى مثل +Disney، فلا تمتلك شركة آبل أي أفلام أو مسلسلات شهيرة في محفظتها مثل Disney أو Star Wars أو Marvel. كانت الشركة تستثمر قليلاً في المحتوى الأصلي الخاص بها، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك المحتوى جيدًا بما يكفي للتنافس مع المحتوى الحصري المتاح في الخدمات المنافسة.

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نتوقع أن تكون لدى شركة آبل المزيد من الأخبار لمشاركتها في أحداثها القادمة، مثل حدث الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone الذي سمعنا بأنه سيٌعقد في شهر سبتمبر المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا في قادم الأيام للحصول على المزيد من التفاصيل.