هكذا سيبدو الهاتف Redmi Note 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi العمل على سلسلة هواتف Redmi 8 Series القادمة. تم رصد الهاتف Redmi 8 نفسه في بعض الصور المسربة الواقعية يوم أمس، والآن حان دور الهاتف Redmi Note 8 Pro. وإستنادًا إلى نظام التسمية السابق لشركة Redmi، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الطراز الأكثر تقدمًا في هذه السلسلة القادمة من الهواتف المتوسطة.

يبدو أنه تم تسريب الهاتف Redmi Note 8 Pro أثناء تصوير إعلان تلفزيوني خصيصًا لهذا الهاتف. على أي حال، يمكنك أن ترى تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Redmi Note 8 Pro، وهو التصميم الذي يذكرنا بالهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro الرائدين.

لم تعد الكاميرات في الزاوية العلوية اليسرى بعد الآن، بل أصبحت تتواجد في الجزء الأوسط العلوي بوضعية عمودية بحيث تضم ثلاث كاميرات يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع. لذلك، لن تستخدم Redmi مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة في هذين الهاتفين. وكما هو الحال مع الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro، فالهاتف Redmi Note 8 Pro الجديد يضم بدوره شعار الشركة بوضعية عمودية في الجزء الأوسط السفلي من الواجهة الخلفية للهاتف.

Advertisements

لم نرى أي تسريب للهاتف Redmi Note 8 Pro من قبل، لذلك نحن لسنا متأكدين مما يجب توقعه من حيث المواصفات التقنية. من الواضح أنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، واحدة منها ستمتاز على الأرجح بدقة 64 ميغابكسل. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Redmi، السيد Lu Weibing كان قد ذكر مؤخرًا أن سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series القادمة ستتمحور حول عمر البطارية الطويل، وتحسين أداء الكاميرا، وحجم الشاشة، وتحسين شعور مسك الهاتف باليد.