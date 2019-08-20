- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا اليوم عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro، وفي نهاية حدث الإعلان الرسمي، كان لدى الشركة أيضًا إعلان تشويقي صغير أكدت فيه أن هاتفها القادم مع الكاميرا التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل سيحمل إسم Realme XT. وإنتهى هذا الحدث مع أغنية “ Wake Me Up When September Ends ”، والتي كانت على الأرجح تلميحًا آخر بأنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في أوائل شهر أكتوبر المقبل.
تُطلق شركة Realme على هاتفها القادم إسم ” 64MP Quad Camera Xpert “، وسيضم المستشعر الجديد ISOCELL Bright GW1 من شركة سامسونج. نظرًا إلى أنه أتيحت لوسائل الإعلام تجربة النسخة الأولية من الهاتف Realme XT، فنحن نعرف بالفعل أن الهاتف الجديد سيضم أيضًا كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو وكاميرا لإستشعار معلومات العمق، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم بدوره أربع كاميرات في الخلف على غرار الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro.
وعلى الرغم من أن تصميم الكاميرات الأربعة في الواجهة الخلفية في الهاتف Realme XT القادم ستكون مماثلة على الأرجح للكاميرا الخلفية الرباعية في الهاتف Realme 5 Pro الجديد، إلا أننا نتوقع أن يضم الهاتف Realme XT كاميرا أمامية منبثقة من أجل إستخدام شاشة غير مزودة بالقطع أو الثقب. وعلى الأرجح، سيكون الهاتف Realme XT ذو الأربع كاميرات جاهزًا للشحن في الوقت المناسب لمهرجان ديوالي الذي ستبدأ فعالياته في اليوم 27 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف Realme القادم مع كاميرا 64 ميغابكسل سيحمل إسم Realme XT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.