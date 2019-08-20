الإعلان رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro، ويجلبان معهما أربع كاميرات ومعالجات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في الحدث الذي عقدته للتو في العاصمة الهندلية، نيودلهي. وكما جرت العادة دائمًا، فقد حاولت شركة Realme في هذين الهاتفين تقديم تصميم ومواصفات تقنية متقدمة بأسعار مُغرية للغاية.

Realme 5

وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Realme 5، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل زاوية المشاهدة فيها 117 درجة، فضلا عن الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

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عمومًا، الهاتف Realme 5 الجديد سيصل إلى السوق باللون الأزرق المتدرج وباللون الأرجواني المتدرج مع العلم بأنه سيكلف إبتداء من 9999 روبية هندية في الهند عندما يتم إطلاقه هناك في اليوم 27 أغسطس.

Realme 5 Pro

وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Realme 5 Pro، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4035mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 5 Pro الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل وزاوية المشاهدة فيها 117 درجة، فضلا عن الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

عمومًا، الهاتف Realme 5 Pro الجديد سيصل إلى السوق باللون الأزرق المتدرج وباللون الأخضر المتدرج مع العلم بأنه سيكلف إبتداء من 195 دولار أمريكي في الهند عندما يتم إطلاقه هناك في اليوم 4 سبتمبر.