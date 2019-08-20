تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي Realme 5 وRealme 5 Pro بكاميرة رباعية وسعر يبدأ من 140 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن هاتفي Realme 5 وRealme 5 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وسعر يبدأ من 140 دولار، بينما تقدم الشركة Realme XT الذي يضم مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل لاحقاً في شهر سبتمبر.

ينطلق هاتف Realme 5 Pro برقاقة معالج Snapdragon 712 أي بتحسينات عن رقاقة Snapdragon 710 في الإصدار السابق Realme 3 Pro.

ويضم هذا الإصدار إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزواية عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر أخر لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر دقة، مع مستشعر بعدسات macro، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية مع مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0.

ويدعم هاتف Realme 5 Pro بطارية بقدرة 4035 mAh مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، على أن يتوفر هذا الإصدار بألوان الأزرق الكريستالي، والبنفسجي الكريستالي أيضاً.

من جانب أخر ينطلق هاتف Realme 5 برقاقة معالج Snapdragon 665، مع أعلى سعة للبطارية تصل إلى 5000 mAh، وأيضاً إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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ويضم الهاتف شاشة بحجم 6.5 إنش، بدقة عرض HD بلس، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الرئيسية مستشعر 12 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع مستشعر مميز بزوايا واسعة، وعدسات macro، مع مستشعر portrait.

ويتوفر إصدار Realme 5 Pro مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 200 دولار تقريباً، بينما ينطلق النموذج الأعلى مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 210 دولار تقريباً، ايضاً يتميز أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 236 دولار، حيث يتوفر للبيع في 4 من سبتمبر.

كما يأتي النموذج الأول من هاتف Realme 5 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 140 دولار تقريباً، أيضاً يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت وسعر 150 دولار تقريباً، أيضاً يتميز أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 165 دولار، على أن ينطلق الهاتف للبيع في 27 من أغسطس.

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