تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن قدرة البطارية في هاتفي Mate 30 وMate 30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي المرتقب الإعلان عنها لاحقاً هذا العام Mate 30 وMate 30 Pro، حيث كشفت أحدث التسريبات اليوم عن قدرة البطارية لكلا الهاتفين.

أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن هواوي في طريقها لترقية قدرة الشحن اللاسلكي في هواتف Mate 30 وMate 30 Pro إلى 25W بينما تدعم هواتف هواوي هذا العام شاحن سلكي بقدرة 55W.

واليوم جاءت تفاصيل جديدة حول قدرة البطارية في كلاً من هواتف Mate 30 وMate 30 Pro، حيث نشر على Weibo صور للبطاريات التي تدعم الهاتفين هذا العام.

Advertisements

ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات المصورة أن يضم هاتف Mate 30 بطارية بقدرة 4200 mAh، بينما يأتي إصدار Mate 30 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh.

وتعد هذه ترقية في سعة البطارية عن الإصدارات السابقة من سلسلة Mate 20 بنسبة 5% لهاتف Mate 30، ونسبة 7% لهاتف Mate 30 Pro، لذا ستأتي إصدارات Mate 30 الجديدة بعمر أطول للبطارية يدعمها أيضاً رقاقة معالج Kirin 990 المتوقع أن تعمل على توفير إستهلاك البطارية لتستمر بعمر شحن أطول من الإصدارات السابقة.

المصدر

اعلان

