واتساب تخطط لإطلاق المدفوعات الرقمية في إندونيسيا

تجري خدمة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك محادثات مع العديد من شركات الدفع الرقمية الإندونيسية لتقديم خدمة المدفوعات الرقمية الخاصة بها في محاولة للاستفادة من قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في البلاد، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.

وقد تصبح إندونيسيا البلد الثاني عالميًا – بعد الهند – الذي يحصل على مثل هذه الخدمة من واتساب، إذ تنتظر خدمة التراسل الفوري موافقة الجهات التنظيمية في الهند، أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، والتي تأخرت بسبب قواعد تخزين البيانات المحلية.

وعلى عكس ما حدث في الهند – حيث تخطط واتساب لتقديم خدمة الدفع الرقمية المباشرة الند للند – فإن الخدمة ستعمل ببساطة كمنصة في إندونيسيا تدعم المدفوعات عبر المحافظ الرقمية المحلية بسبب قوانين الترخيص الصارمة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال التقرير: إن النموذج الإندونيسي يمكن أن يصبح نموذجًا لتطبيق واتساب في الأسواق الناشئة الأخرى للالتفاف على القوانين الخاصة باللاعبين الأجانب الذين ينشئون محافظهم الرقمية الخاصة بهم.

وتعد إندونيسيا، التي تضم 260 مليون شخص وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، واحدة من أفضل خمسة أسواق على مستوى العالم لواتساب، مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

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ووفقًا لبعض التقديرات، فمن المتوقع أن تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، لكن البلد لديها واحدًا من أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية تشددًا في المنطقة.

وتجري واتساب محادثات مع العديد من شركات الدفع الرقمي، بما في ذلك شركة خدمات النقل (Go-Jek)؛ وشركة خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول (DANA)، المدعومة من شركة (Ant Financial) الصينية، وشركة (OVO) الناشئة المملوكة لشركة (Lippo Group) الإندونيسية.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقات مع الشركات الثلاث قريباً، وأوضحت المصادر أن واتساب اتصلت ببنك مانديري (Mandiri) المملوك للدولة المُشغل للمحفظة الرقمية (LinkAja).

وتأتي خطة إندونيسيا بعد أن أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في وقت سابق من هذا العام أنه سيتم طرح مدفوعات واتساب الرقمية ضمن بعض البلدان.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لرويترز: إننا نتطلع لجلب المدفوعات الرقمية إلى مزيد من الدول، وتجري واتساب محادثات مع شركاء ماليين في إندونيسيا حول المدفوعات، لكن المحادثات ما تزال في مراحل مبكرة وليس لدينا أي شيء لمشاركته الآن.

وكان من المقرر أن تبدأ الخدمة في نهاية عام 2019، لكن من المتوقع تأجيلها لعدة أشهر، وذلك لأن واتساب لا تريد إطلاقها في إندونيسيا قبل الهند.