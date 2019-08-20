الكشف عن هاتف نوكيا 220 الجيل الرابع في الإمارات

كشفت اليوم شركة HMD Global – المطورة لأجهزة هواتف نوكيا – عن أحدث أعضاء عائلة هواتفها الكلاسيكية الرائدة في الأسواق نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعم هذا الهاتف المكالمات الصوتية فائقة الوضوح عبر شبكات الجيل الرابع، ويتيح للمستخدمين تصفح المواقع المفضلة على الإنترنت، مع استخدام شبكة الإنترنت، ومشاركة المحتوى مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الهاتف نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) مواكباً لتطلعات المستخدمين من هواتف نوكيا مع الخصائص الأساسية التي تحتاج إليها، بما فيها ممارسة الألعاب؛ والاستماع إلى الراديو من دون الحاجة إلى سماعات، وذلك ضمن هاتف ملون رائع المظهر مصنوع من البولي كربونات وبخطوط التصميم المعهودة لدى نوكيا.

وقال يوهو سارفيكاس، رئيس قسم المنتجات في شركة HMD Global: في الوقت الذي تتحول فيه أسواق الهواتف المتحركة من شبكات الجيل الثاني للاتصالات إلى الجيل الرابع، فإن من مسؤوليتنا كعلامة تجارية رائدة في هذا القطاع تجاه عملائنا أن نقود هذا التحول، مع استمرارنا في توفير المزايا الأساسية لهواتف نوكيا.

وأضاف “يوفر الهاتف نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) مستويات الجودة والموثوقية التي يتوقعها المستخدمون من هواتف نوكيا، وقد اعتمدنا في تصميمنا لهذا الهاتف على ما يمكن أن يوفره هاتف كلاسيكي للعملاء من مكالمات صوتية ذات جودة عالية، وإتاحة الفرصة للمستخدمين لاستمتاع بإجراء مكالمات صوتية فائقة الوضوح عبر شبكات الجيل الرابع، إلى جانب كل الخصائص والمميزات الأساسية التي يتوقعها المستخدمون، بما فيها القدرة على تصفح مواقع الانترنت، والبطارية التي تدوم لوقت أطول، ومجموعة مختارة من الألعاب، منها لعبة سنيك ذات الشعبية الكبيرة بين أوساط المستخدمين، وكل ذلك في حاوية رائعة المظهر مصممة لمنح الراحة والسهولة للاستخدام اليومي”.

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وقال سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة العالمية HMD Global: في الوقت الذي يتجه فيه العالم ليصبح متصلاً ببعضه البعض أكثر من أي وقت مضى، نجدد التزامنا بتوفير تجارب تواصل استثنائية لعملائنا من خلال هواتف نوكيا.

وأضاف “يعكس إطلاق الهاتف نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) في دولة الإمارات ما سيحصل عليه محبي علامتنا التجارية من كفاءة في الاتصال واعتمادية طالما اشتهرت بهما هواتف نوكيا، فضلاً عن ما سيتمتع به العملاء من مكالمات صوتية فائقة الوضوح عبر شبكات الجيل الرابع، والقدرة على تصفح شبكة الإنترنت، والبطارية التي تدوم طويلاً، جنباً إلى جنب مع مجموعة من الألعاب الإلكترونية المميزة”.

ويوفر نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) القدرة على إجراء مكالمات صوتية فائقة الوضوح، بما ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد تماماً من الوضوح ونقاء الصوت.

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كما يوفر الهاتف القدرة على تصفح شبكة الإنترنت عبر المتصفح الشبكي، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء على فيسبوك.

ويحظى نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) بتصميم مألوف وعصري، يحميه هيكل قوي من البولي كربونات الملون بذاته، وهو ما يعني أن اللون يتخلل الهيكل ويمثل جزءً منه، بما يضمن احتفاظ الهاتف بمظهره الجذاب، حتى بعد تعرضه للصدمات والنقرات جراء الاستخدام اليومي.

كما يتمتع الهاتف بخطوط تصميمه كلاسيكية، ويلائم راحة اليد بشكل مثالي ليمنح سهولة في الاستخدام.

ويلبي نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) الاحتياجات اليومية للمستخدمين، بما في ذلك الألعاب مثل لعبة الثعبان التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة ألعاب، مثل (Tetris)؛ و (Sky Gift)؛ و (Nitro Racing)؛ و (Ninja Up).

كما يمكن استخدام الهاتف كجهاز راديو من دون أسلاك، ومن دون الحاجة للقلق بشأن السماعات، والاستمتاع بمحطات الراديو المفضلة ومشاركتها مع الأصدقاء، أو متابعة تطورات المبارايات الحماسية مباشرةً.

ويحظى نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) ببطارية طويلة الأمد، تمكنك من الاستمتاع بتصفح شبكة الإنترنت، وممارسة الألعاب الإلكترونية، وإجراء الاتصالات بلا انقطاع.

ويتوفر نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) باللونين الأزرق والأسود في الإمارات ابتداء من 23 أغسطس وبسعر يبدأ 133 درهمًا إماراتيًا.