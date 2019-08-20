Tim Cook أخبر دونالد ترامب بأن التعريفات الجمركية الجديدة ستضر بمنافسة آبل مع سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لإتخاذ قرارات صعبة في الخلاف التجاري مع الصين. ومع ذلك، يبدو أنه قد يكون مستعدًا لتقديم بعض التنازلات إذا كانت هذه القرارات تضع الشركات الأمريكية الكبرى في الواقع في وضع سيء للغاية. هذه هي الصورة التي رسمتها تصريحات ترامب تقريبًا حيث قال أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook قدم حجة مقنعة للغاية حول كيفية تأثير التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 10٪ سلبًا على منافستها مع سامسونج التي لا تتأثر بهذه التعريفات على الإطلاق.

التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 10 في المئة المُطبقة على البضائع المستوردة من الصين هي واحدة من الأسلحة التي يستخدمها دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين. من المفترض أن يبدأ سريان القرار في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، ولكن الرئيس الأمريكي أجل ذلك إلى غاية 15 ديسمبر حتى لا يؤثر ذلك على المنتجات في موسم التسوق في العطلات، بما في ذلك هواتف iPhone الجديدة المُقرر إطلاقها في الشهر المقبل.

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بطبيعة الحال، إشتكت شركة آبل من الزيادة في التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة من الصين، وقد تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Tim Cook عن ذلك عندما تناول العشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي. خلال ذلك العشاء، إستخدم Tim Cook حجة من شأنها أن تُقنع دونالد ترامب بإعادة النظر في هذا القرار. وأوضح أن التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 10% من شأنها أن تعطي أفضلية لمنافستها الرئيسية، سامسونج على المدى الطويل.

بخلاف آبل، تقوم شركة سامسونج بتصنيع أجهزتها في مختلف البلدان بالإضافة إلى الصين. تتمتع الشركة الكورية الجنوبية أيضًا بعدم وجود تعريفات على المنتجات المستوردة من الصين. بإختصار، ستضطر شركة آبل وعملاؤها في نهاية المطاف لدفع أموال أكثر من ذي قبل بسبب تلك التعريفات التي من شأنها أن تجعل هواتف سامسونج الذكية أكثر إغراء وأقل تكلفة.

أخبر دونالد ترامب المراسلين أن السيد Tim Cook قدم حجة مقنعة للغاية، ولكن هذا كل ما قاله. تطلب آبل من الحكومة الأمريكية الحصول على إستثناء من هذه التعريفات الجمركية الإضافية، وإذا كان دونالد ترامب مقتنعًا بالفعل، فقد تحصل الشركة على هذه الأفضلية المميزة. ومع ذلك، قد لا يحدث ذلك بحلول 1 سبتمبر مما سيؤثر على Apple Watch و AirPods وغيرها من الملحقات.