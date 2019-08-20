شركة Nintendo تنفي نيتها إطلاق برنامج للإستبدال من أجل جهاز Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إعلان شركة Nintendo عن إطلاق نسخة مُحسنة من جهاز Nintendo Switch تأتي مع عمر أفضل للبطارية، فنحن على يقين من أن هناك بعض اللاعبين على الأرجح الذين يشعرون بالإستياء، وخاصة إذا قاموا بشراء النسخة القديمة من جهاز Nintendo Switch قبل فترة قصيرة من الإعلان عن النسخة الجديدة. ونتيجة لذلك، فقد ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة Nintendo قد تقدم للاعبين برنامج تتيح لهم من خلاله إستبدال وحداتهم القديمة بأخرى جديدة.

ومع ذلك، يبدو أن هذه التقارير ليست صحيحة بنسبة 100 في المئة. في بيان صادر لموقع The Verge، نقل عن متحدث بإسم شركة Nintendo قوله : ” ليس لدينا برنامج لإستبدال Nintendo Switch. نريد دائمًا أن يستمتع اللاعبون بأجهزة Nintendo Switch الخاصة بهم، وإذا كان هناك شيء يعيق ذلك، فإننا نشجعهم على زيارة http://support.nintendo.com للحصول على الدعم، أو الإتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا “.

وبالنسبة لأولئك الذين سمعوا عن ذلك لأول مرة، فقد تردد في الفترة الماضية أن شركة Nintendo تخطط لإطلاق برنامج إستبدال تتيح من خلاله للعملاء الذين قاموا بشراء النسخة القديمة من جهاز Nintendo Switch قبل فترة قصيرة من الإعلان عن النسخة الجديدة إستبدال وحداتهم القديمة بالجديدة إذا كانوا على إستعداد لدفع الفاتورة وإرسال الوحدات القديمة الخاصة بهم مرة أخرى إلى الشركة. بدا الأمر وكأنه فكرة جيدة، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن ذلك ليس صحيحًا.

إنه لأمر مؤسف بعض الشيء لأننا على يقين من أن برنامج الإستبدال هذا من شأنه أن يُعطي للشركة الكثير من العلاقات العامة. ومع ذلك، بغض النظر عن البطارية الكبيرة، تظل كلا النسختين متطابقتين، لذلك في معظم الألعاب ستخسر بضع ساعات من اللعب أثناء التنقل. في غضون ذلك، أكدت شركة Nintendo أن النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch ستحصل على علبة مختلفة لتجنب الإلتباس، لذلك إذا كنت تخطط لشراء النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch، فيجب أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار.