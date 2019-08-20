محتوى اليوتيوب الأصلي سيصبح متاحًا للمشاهدة مجانًا بعد 24 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتمدت اليوتيوب لفترة طويلة جدًا على الإعلانات لتوليد الأرباح والدفع لمنشئي المحتوى. ومع ذلك، في وقت ما، جربت الشركة فكرة إنشاء نسخة مدفوعة من الخدمة تدعى Youtube Premium حيث يمكن للمشتركين مقابل إشتراك شهري الوصول إلى ميزات عديدة، بما في ذلك المحتوى الأصلي المُنتج من قبل اليوتيوب نفسها.

ومع ذلك، ربما لم تؤتي هذه التجربة ثمارها تمامًا لأنه كما سمع البعض منكم على الأرجح، فقد كانت اليوتيوب قد أعلنت من قبل عن خططها لعرض المحتوى الأصلي الخاص بها مجانًا لعامة المستخدمين. والخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى مشاهدة بعض المحتوى الأصلي التابع لليوتيوب، فأنت بحاجة إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً.

وذلك لأن اليوتيوب أكدت أنه بعد 24 سبتمبر، سيكون بإمكان المستخدمين مشاهدة المسلسلات والأفلام والفعاليات الخاصة بها مجانًا مع عرض الإعلانات. ومع ذلك، هذا لا يعني بأن اليوتيوب ستتخلى عن نظام الإشتراك في المنصة الخاصة بها. ستظل خدمة Youtube Premier موجودة، وسيحصل المشتركين في هذه الخدمة على بعض الإمتيازات مقارنة مع بقية المستخدمين.

يتضمن ذلك القدرة على الوصول إلى جميع المحتويات في وقت واحد وكذلك القدرة على تحميل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع الأوفلاين. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك بعض المحتوى الذي سيظل حصريًا للمشتركين، والذي يمكنكم الإطلاع عليه في هذه القائمة هنا.