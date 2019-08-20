سامسونج تقلص خطوط إنتاج شاشات LCD، وتُحول تركيزها إلى شاشات QD-OLED

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت سامسونج واحدة من أبرز الشركات المُصنعة للشاشات منذ فترة طويلة جدًا، وسيكون أحدث إبتكاراتها عبارة عن سلسلة الشاشات Quantum Dot OLED المعروفة إختصارًا بإسم QD-OLED. تستخدم شركة سامسونج بالفعل تكنولوجيا Quantum Dot في التلفزيونات الخاصة بها، بينما كانت شاشات OLED تمثل عنصرًا أساسيًا في الأجهزة المحمولة الخاصة بها لأكثر من عقد من الزمن. تهدف شركة سامسونج إلى دمج أفضل ما في الشاشتين في شاشة واحدة.

أكد تقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء Korea Herald أن شركة سامسونج بدأت بالفعل في تقليص خطوط إنتاج شاشات LCD في منشآتها المتواجدة في كوريا الجنوبية ويرجع ذلك أساسًا إلى إنخفاض الربحية والطلب. ستسمح هذه الخطوة أيضًا بتخصيص المزيد من الموارد لشاشات QD-OLED الجديدة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Samsung Display، السيد Lee Dong-hoon أن الشركة ستكون جاهزة لإطلاق شاشات QD-OLED الأولى، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن متى أو ما هو أول جهاز سيحصل على هذه التقنية الجديدة.

تُعد شاشات Quantum Dot مزيجًا جوهريًا بين شاشات LCD التقليدية وشاشات OLED. لا تستخدم أضواء LED الخلفية ولكنها تستخدم أضواء LED الزرقاء الفردية والتي يمكنها تحويل الضوء إلى اللون الأحمر والأخضر، مما يستهلك طاقة أقل في هذه العملية. ستستخدم شاشات QD-OLED بكسلات OLED الزرقاء و Quantum Dot للحصول على كفاءة ودقة ألوان أفضل.

ووفقا للمحللين المتخصصين في القطاع، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لإستثمار أكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي في إنتاج شاشات QD-OLED، وسيكون المنتج الأول عبارة تلفاز ذكي متقدم.