تعرف على قائمة ألعاب خدمة Stadia المرتقبة من جوجل

كشفت شركة جوجل يوم الاثنين عن قائمة تضم تقريبًا جميع الألعاب التي سوف تتوفر مع خدمة بث الألعاب المرتقبة (إستاديا) Stadia، وذلك خلال بث مباشر أجرته الشركة على موقع يوتيوب باسم Gamescom Stadia Connect.

وتركز البث المباشر على الألعاب القادمة إلى الخدمة التي أعلنت عنها شركة جوجل في 20 آذار/ مارس الماضي، والتي تمتاز بأنها تعتمد على متصفحات الويب على نحو يسمح للمستخدمين الوصول إلى ألعابهم من أي مكان، وذلك بالاعتماد على ما تملكه الشركة من بينة تحتية قوية في مجال الحوسبة السحابية.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي عن فتح باب الطلب الأولي لخدمة (إستاديا)، التي قالت إنها سوف تُطلق رسميًا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم مع أكثر من 30 لعبة مما لا يقل عن 21 ناشرًا، بما في ذلك: (إلكترونيكس آرتس) EA، و (تيك- تو إنترأكتيف) Take-Two Interactive.

وذكرت جوجل في حدث اليوم أن قائمة الألعاب المتاحة عبر الخدمة تشمل أسماء شهيرة، مثل: Cyberpunk 2077، و Final Fantasy XV، و Assassin’s Creed Odyssey، و Mortal Kombat 11. أما عن ناشري الألعاب، فتضم القائمة أسماء، مثل: Bethesda، و Square، و Ubisoft. وهناك ناشرون آخرون اختاروا أن يتكتموا على الألعاب التي سوف تتوفر للمنصة، مثل: EA، و Capsom، و Rockstar.

وكانت جوجل قد أعلنت في السابق أن حزمة Stadia Founder’s Edition من الخدمة سوف تتوفر بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا، وسوف تُمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، مثل: Destiny 2 اعتبارًا من يوم الإطلاق على أي جهاز تقريبًا دون الحاجة لتنزيلها، مما يجعل الوصول إلى ألعاب الفيديو سهلًا كأنه مشاهدة فيديو على يوتيوب.

وتواجه شركة جوجل منافسة من العديد من شركات الألعاب والتقنية، التي كشف بعضها عن عزمها إطلاق خدمات مشابهة لبث الألعاب، لذا فإن عليها أن تُبرهن لصناع الألعاب أن خدمات البث يمكن أن تكون مفيدة ماليًا، حتى مع التعثر في بعض المبادرات السابقة في مجال الألعاب.

وقالت جوجل: إن حزمة Stadia Founder’s Edition المحدودة – التي سوف تتوفر في 14 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا، يُذكر منها: الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانية، وهولندا، وفنلندا – سوف تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها اللعب، عند إطلاق الخدمة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. هذا؛ وسوف تتوفر الخدمة في المزيد من الدول خلال عام 2020 المقبل.

وكانت الشركة قد أوضحت أن حزمة Founder’s Edition من الخدمة سوف تشمل ما قيمته 300 دولار أمريكي من الأجهزة والألعاب والفوائد. وهي تشمل ثلاثة أشهر على تسمية جوجل (إستاديا برو) Stadia Pro: وحدة خاصة للتحكم بالألعاب، ووحدة بث الوسائط المتعددة (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra لأجهزة التلفاز، والقدرة على إهداء (إستاديا برو) إلى صديق.

وسوف تشمل خدمة (إستاديا برو) – التي سوف تتوفر بسعر 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، على ألعاب مجانية، وأخرى متاحة بسعر مُخفَّض، وذلك حسب ما قالت جوجل. وهي لا تزال غير متاحة للبيع حتى الآن. وقالت جوجل أيضًا: إن حزمة (إستاديا بيس) Stadia Base – وهي خدمة منفصلة مجانية، سوف تُطلق خلال العام القادم – سوف تبث الألعاب بدقة تصل إلى 1080p، مقارنةً بخدمة (إستاديا برو) التي سوف تبث الألعاب بدقة 4K.

أما عن قائمة الألعاب المتاحة على المنصة، فتشمل: Dragon Ball Xenoverse 2، و DOOM Eternal، و DOOM 2016، و Rage 2، و The Elder Scrolls Online، و Wolfenstein: Youngblood، و Destiny 2، و Destiny 2: Shadowkeep Expansion، و Cyberpunk 2077، و KINE، و Get Packed، و GRID، و Windjammers 2، و Metro Exodus، و Thumper، و Farming Simulator 19، و Baldur’s Gate 3، و Power Rangers: Battle for the Grid، و Attack on Titan 2: Final Battle، و Destroy All Humans، و Orcs Must Die 3، و Football Manager، و Samuari Shodown.

وتشمل القائمة أيضًا: Final Fantasy XV: Tomb Raider Definitive Edition، و Rise of the Tomb Raider، و Shadow of the Tomb Raider، و Marvel’s Avengers، و SUPERHOT، و NBA 2K، و Borderlands 3، و Gylt، و Mortal Kombat 11، و Darksiders Genesis، و Assassin’s Creed Odyssey، و Just Dance، و Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint، و Tom Clancy’s The Division 2، و Trials Rising، و The Crew 2، و Watch Dogs: Legion.