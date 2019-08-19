جوجل تحدد موعد إتاحة عروض يوتيوب الأصلية مجانًا للجميع

أكدت جوجل في رسالة بعثتها إلى مشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium المدفوعة بأن الوصول إلى (عروض يوتيوب الأصلية) YouTube’s Original لن يكون حصريًا لهم بعد تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في الرسالة أن العديد من سلاسل، وأفلام، والأحداث الحية الخاصة بعروض يوتيوب الأصلية ستكون متاحةً لجميع مستخدمي يوتيوب مجانًا، ولكن مع إعلانات، كما هو الحال مع المحتوى المجاني الحالي على المنصة. ومع ذلك، سيمتاز مشتركو خدمة (يوتيوب بريميوم) عن غيرهم بإمكانية مشاهدة العروض دون إعلانات.

وأضافت جوجل أن مشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم) سيمتازون عن غيرهم أيضًا بإمكانية الوصول إلى جميع الحلقات في السلاسل الخاصة بعروض يوتيوب الأصلية فور إطلاقها، بالإضافة إلى إمكانية تنزيلها لمشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت. وسيكون هناك أيضًا بعض المحتوى الحصري لهم، مثل مشاهد إضافية ولقطات حصرية ينشرها مخرجو سلاسل عروض يوتيوب الأصلية.

وكانت يوتيوب قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي أنها تخطط لجعل عروض يوتيوب الأصلية متاحةً مجانًا، وذلك بعد إجراء تحول أكبر في الإستراتيجية الخاصة بمنصة الفيديو.

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وأفاد موقع Deadline في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأن شركة يوتيوب أعادت تقييم خطط التطوير للعروض ذات السيناريو المكتوب بهدف إعادة التركيز على العروض التي لا تملك سيناريو مكتوبًا، أو العروض الخاصة. وأشار الموقع إلى أن يوتيوب نجحت في المحتوى ذي السيناريو المكتوب، ولكن الشركة قد وجدت أيضًا النجاح في المحتوى الخاص بالمشاهير، وهو ما قد تركز عليه يوتيوب مستقبلًا.

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وأفاد تقرير آخر من موقع Variety بأن حاضنة الأعمال Area 120 – التابعة لشركة جوجل – تعمل على منصة جديدة للتمويل الجماعي خاصة بصناع المحتوى على يوتيوب، وذلك في خطوة تهدف يوتيوب من خلالها إلى منح صناع المحتوى طرائق جديدة للتكسب ماديًا، إلى جانب الإعلانات، والاشتراكات الحالية.

وبالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالتغيير الحاصل على عروض يوتيوب الأصلية، أعلنت جوجل في الرسالة التي بعثتها إلى مشتركي خدمة (يوتيوب بريميوم) عن إضافة ميزة جديدة باسم (التنزيلات الموصى بها) Recommended Downloads إلى تبويب (المكتبة) Library، تسمح لهم بتصفح وتنزيل مقاطع الفيديو من الاقتراحات الخاصة بخوارزمية يوتيوب.