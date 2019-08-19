3 نصائح لمساعدة مستخدمي أجهزة آبل على حماية خصوصية حساب جوجل

تجذب محركات البحث البديلة مثل: DuckDuckGo أعدادًا متزايدة من المستخدمين المهتمين بالخصوصية في الفترة الأخيرة، ولكن لا شك أن جوجل لازالت تهيمن على مجال محركات البحث حتى الآن، حتى بالنسبة لمستخدمي منتجات آبل، ولكن العديد من المستخدمين قد لا يعلمون بوجود عدة طرق لجعل حساب جوجل الخاص بهم أكثر خصوصية.

قد يظن الكثيرون من مستخدمي منتجات آبل أن خصوصيتهم بأمان تام، ولكن إذا كنت تستخدم (جيميل) Gmail، أو جوجل درايف، أو محرّر مستندات جوجل أو أيًا من المنتجات الأخرى للشركة. فيجب عليك التعرف على إعدادات حساب جوجل وضبطها لحماية بياناتك وخصوصيتك.

فيما يلي 3 طرق لجعل حساب جوجل أكثر خصوصية على على نظامي التشغيل iOS وMacOS :

1- التحكم في نشاط الويب، والتطبيق:

يتضمن نشاط الويب، والتطبيق عمليات البحث التي قمت بها من خلال محرك البحث، وتطبيق الخرائط، ومتجر التطبيقات، حيث تحتفظ جوجل بهذه البيانات إلى أجل غير مسمى بشكل افتراضي، ولكن يمكنك التحكم في هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

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من الصفحة الرئيسية في حساب جوجل الخاص بك، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى فحص الخصوصية وحدد عناصر التحكم في النشاط Activity controls.

اضغط على خيار نشاط الويب، والتطبيق Web & App Activity الذي يوجد بجواره زر تبديل؛ وإذا كان مُفعلًا اضغط عليه لإيقافه.

لحذف أي شيء محفوظ؛ اضغط على خيار إدارة النشاط Manage activity، وقم بحذف ما تريده.

2- إيقاف تتبع موقعك:

تستخدم جوجل مجموعة كبيرة من التقنيات لتتبع المستخدمين، حيث تجمع هذه البيانات للمساعدة في تحسين خدماتها الإعلانية، وكذلك لدعم خدماتها.

يجب عليك أولاً اكتشاف ما تعرفه جوجل عن أماكن تواجدك، قم بزيارة myactivity.google.com وستجد مجموعة كبيرة من الإعدادات للتحكم في جمع بياناتك التي تجمعها الشركة. يتضمن ذلك نشاط الويب والتطبيق الموجود أعلاه، بالإضافة إلى: معلومات عن الجهاز، ونشاط الصوت، وسجل البحث والمشاهدات على يوتيوب، وسجل الموقع الجغرافي.

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يوجد أيضًا قسم يحمل اسم (نشاط آخر) Other activity، يشتمل على إعدادات إعلانات جوجل، وعمليات الشراء، والاشتراكات، ومجموعة من المعلومات الأخرى، حيث يوجد أكثر من 20 نوع من البيانات في قسم (نشاط آخر) وحده.

للتحكم في سجل الموقع الجغرافي اتبع الخطوات التالية:

تحت خيار (سجل الموقع) Location History، ستجد خيار (إدارة النشاط) Manage activity، اضغط عليه.

ستظهر لك قائمة بتنقلاتك السابقة، وتاريخ تسجيلها.

لحذف أي عنصر من هذا السجل، حدده وانقر على رمز سلة المهملات الأسود الصغير الموجود بجواره.

ثم إذا كان خيار الموقع مُفعلًا اضغط علي زر التبديل المجاور له لإيقافه.

3- إيقاف تتبع المشتريات:

كشفت بعض التقارير في الفترة الأخيرة أن جوجل تحتفظ بقائمة لجميع المشتريات التي يجريها المستخدمون عبر الإنترنت، وخاصة عند استخدام جيميل Gmail في إتمام عمليات الشراء، وتقوم بتخزينها في صفحة عبر حساب جوجل تحمل اسم المشتريات Purchases، ولا يعرف عنها المستخدم شيئًا.

تعرض صفحة المشتريات قائمة بجميع المشتريات، التي قام بها المستخدم على مدى السنوات الخمس الماضية، باستخدام خدمات أو تطبيقات عبر الإنترنت، مثل: أمازون، أو أي متجر إلكتروني آخر، بالرغم من عدم قيامه بالشراء مباشرة من خلال جوجل.

للتحكم في صفحة المشتريات بحسابك على جوجل، يمكنك اتباع ما يلي:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك، واضغط على علامة تبويب (المدفوعات والاشتراكات) Payments & subscriptions.

ستظهر لك 4 مجموعات من البيانات هي: المدفوعات، وعمليات الشراء، والاشتراكات، والحجوزات.

لإدارة بيانات أي قسم فيهم؛ اضغط عليه، ثم حدد أي عنصر تريد مسحه، واضغط على خيار مسح.

ينصح الخبراء بتغيير عنوان البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بحسابك على مواقع التجارة الإلكترونية مثل: أمازون، وإيباي، وغيرها، واستخدام خدمة بريد إلكتروني أخرى، وهذه طريقة أسهل بكثير لإيقاف هذا التتبع حاليًا.