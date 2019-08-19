علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا. كويكب يقترب من الأرض و"الايموجى" كلمة السر لنجاح علاقاتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة أهم وأحدث الأخبار فى عالم التكنولوجيا والفضاء، ولن تتمكن من معرفة كافة القضايا التى فاتتك على مدار اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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