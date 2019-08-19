تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا. كويكب يقترب من الأرض و"الايموجى" كلمة السر لنجاح علاقاتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة أهم وأحدث الأخبار فى عالم التكنولوجيا والفضاء، ولن تتمكن من معرفة كافة القضايا التى فاتتك على مدار اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك مش بس الآيفون..أبل تطلق أجهزة جديدة في سبتمبر المقبل..تعرف عليها علماء يطورون ملابس روبوتية جديدة تجعلك تركض وتمشى بأقل مجهود ثلاث شركات صينية تتعاون لتطوير نظام يشبه AirDrop بهواتف الأيفون موقع أمريكى: ترامب لا يريد التعامل مع تقنيات الاتصالات الصينية المثيرة للجدل باحثون يطورون أداة لمشاهدة الفيديوهات بدون توقف باتصال الواى فاى الضعيف Advertisements علماء ناسا يستعدون لمواجهة كويكب يقترب من الأرض ملقب باسم إله مصرى قديم قريبا..استخدام تقنية التعرف على الوجه للكشف عن عواصف البرد ومدى شدتها الأشخاص الأكثر استخداما "للايموجى" برسائلهم أنجح بعلاقاتهم العاطفية الصين تطور طريقًا سريعًا خاصًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة

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