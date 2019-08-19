شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس الآيفون..أبل تطلق أجهزة جديدة في سبتمبر المقبل..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل بالفعل أجهزة آيباد جديدة وجهاز آيبود محدثًا وسماعات لاسلكية AirPods جديدة وبطاقة ائتمان فى عام 2019 ، لكن الشركة لم تنته بعد، ومع اقتراب الخريف، نلقى نظرة على منتجات أبل الأخرى المتوقع أن نراها قبل نهاية العام، بداية من أجهزة آيفون جديدة إلى خدمات البث.

آيفون 11

من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة فى سبتمبر، وهناك شائعات بأن أجهزة آيفون هذه السنة ستضم كاميرا جديدة بثلاث عدسات، مع تصميم زجاجى، ومن المحتمل أن تحصل النسختين لأساسيتين فقط على الكاميرا ثلاثية العدسات، فى حين قد يكون لدى النسخة الجديدة من iPhone XR كاميرتين فقط.

ويمكن استخدام تلك الكاميرا الثالثة لتمكين هواتف آيفون من التقاط مجال رؤية أوسع، تمامًا مثل عدسة الزاوية العريضة فى Galaxy S10 من سامسونج.

نسخة جديدة من ساعة أبل ووتش

إذا حافظت أبل على النمط الذى اتبعته فى السنوات الماضية، فقد يكون هناك ساعة Apple Watch جديدة، من المحتمل أن تشتمل ساعة أبل الجديدة، والتى ستطلق عليها اسم Apple Watch Series 5، على معالج جديد يعزز الأداء وعمر البطارية، تشير إحدى الشائعات أيضًا إلى أنها قد تأتى فى خيار جديد من غلاف السيراميك.

Advertisements

Apple TV

كشفت شركة آبل عن خدمة البث الخاصة بها فى شهر مارس الماضى، والتى تتضمن برامج متميزة مرتبطة بأسماء كبيرة مثل ستيفن سبيلبرج وأوبرا وينفرى، لكنها لم تقل بعد متى سيتم إطلاق الخدمة رسميا، ولكن الشركة قالت إنها تخطط للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الأسعار وتوافر Apple TV Plus فى الخريف.

Apple TV Plus هى خدمة اشتراك ستتمكن من الوصول إليها من خلال التطبيق التلفزيونى للشركة، والذى يتوفر على أجهزة Apple المحمولة وأجهزة Apple TV وبعض أجهزة تلفزيون Samsung الذكية.

AirPods

أطلقت شركة أبل الجيل الثانى من AirPods فى مارس، لكن الشركة قد تخطط بالفعل لإطلاق نموذجين آخرين فى الأشهر المقبلة، ويعتقد Ming-Chi Kuo ، المحلل لدى TF International Securities والذى أصبح معروفًا بتوقعاته بشأن منتجات Apple ، أن الشركة ستصدر نسخ جديدة من AirPods فى الربع الأخير من عام 2019 أو فى الربع الأول من عام 2020.