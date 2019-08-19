شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون ملابس روبوتية جديدة تجعلك تركض وتمشى بأقل مجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة هارفارد ملابس جديدة يمكن أن تجعلك تشعر بخفة أكبر عند المشى أو الجري، ذكرت مجلة Scientific American أن البدلة الجديدة المكونة من زوج من السراويل القصيرة المرنة ومحرك يلبس فى أسفل الظهر، يمكن أن تفيد أى شخص يسير مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، بما فى ذلك المتنزهون الترفيهيون والعسكريون وعمال الإنقاذ.

ووفقًا للباحثين الذين نشروا النتائج التى توصلوا إليها فى مجلة Science، فإن هذا النظام يختلف عن exosuits السابقة لأنه قادر على تسهيل المشى والركض، كما يظهر فى مقطع فيديو يرافق البحث، أن الساقين تعملان بشكل مختلف جدًا اعتمادًا على ما إذا كنت تمشى أو تجري.

وتعمل بدلة exosuit عن طريق توصيل المحركات التى يتم ارتداؤها فى أسفل الظهر بالفخذين من خلال سلسلة من كابلات التشغيل، ويتم تشغيل الإعداد بالكامل بواسطة بطارية مثبتة على الخصر والتى لديها نطاق كافٍ لحوالى خمسة أميال.

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بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى تغطية مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، يأمل الفريق أن يساعد النظام يومًا ما أى شخص يعانى من إعاقة تقيد المشي.