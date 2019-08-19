الجيل الأول من الهاتف Razer Phone يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إصدار الهاتف Razer Phone في العام 2017، وقد جاء مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz ليكون بذلك أول هاتف ذكي يوفر معدل التحديث هذا. كان أيضًا واحدًا من أوائل الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وهي فئة الهواتف الذكية التي تزايدت شعبيتها على مدار العامين الماضيين. تم إطلاق الهاتف Razer Phone مع نظام الأندرويد 7.1.1 Nougat وتم ترقيته بعد ذلك إلى الأندرويد 8.1 Oreo.

أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأ الهاتف Razer Phone اليوم بتلقي تحديث Android 9 Pie ليكون بذلك التحديث الرئيسي الثاني الذي يحصل عليه الهاتف. وإلى جانب Android 9 Pie، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو مع العلم بأن حجمه يبلغ أكثر من 1GB. ونظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Razer Phone في العام 2017، فمن المرجح أن يكون هذا آخر تحديث كبير يحصل عليه الهاتف.

وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة البطارية المُتكيفة، ونظام التنقل الذي يستند على الإيماءات، وإدارة الإشعارات بشكل أفضل. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك عدد من التحسينات والإصلاحات الأخرى لأداء وإستقرار نظام التشغيل.

عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.