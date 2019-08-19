Redmi تعتزم إطلاق تلفازها الذكي الأول في اليوم 29 أغسطس، وسيضم شاشة بحجم 70 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حققت شركة Redmi نجاحًا كبيرًا منذ إنفصالها عن شركة Xiaomi والعمل كشركة مستقلة مع إطلاق سلسلات هواتفها الذكية الخاصة، بما في ذلك Redmi Note 7 Series و Redmi K20 Series.

الآن، تستعد الشركة لتتوسع إلى ما وراء الهواتف الذكية في اليوم 29 أغسطس، وهو اليوم الذي ستقوم فيه الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول، والذي سيمتاز بحجم 70 إنش، على الأقل هذا ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، السيد Lu Weibing. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامة التجارية الفرعية تعتبر جديدة في مجال التلفزيونات، ولكن الشركة الأم ليست كذلك بالتأكيد، فهي قامت بإطلاق العديد من التلفزيونات الذكية تحت العلامة التجارية Xiaomi Mi TV Series في جميع أنحاء العالم، وآخرها سلسلة Xiaomi Mi TV 4A و Xiaomi Mi TV 4C.

تبلغ تكلفة Xiaomi Mi TV E65A التي تم إطلاقها قبل ستة أشهر حاليًا 2999 يوان صيني وهو ما يعادل 425 دولار أمريكي، ونحن نرغب أن نرى التلفاز الذكي الجديد القادم من العلامة التجارية Redmi بنفس السعر تقريبًا نظرًا لأن Redmi تميل إلى أن تقوم بتسعير منتجاتها بأسعار معقولة. عمومًا، لا تنسى العودة إلينا في الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التفاصيل.