المعالج الرائد المقبل لشركة Huawei سيدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة Huawei قد إشتهرت في السنوات الأخيرة بأداء الكاميرا الرائع في أجهزتها والتكنولوجيا المتميزة الخاصة بها، إلا أن قدرات إلتقاط الفيديوهات في هواتفها الذكية كان متواضعًا إلى حد ما. وبشكل أكثر تحديدًا، الهواتف الرائدة التابعة لشركة Huawei غير قادرة على إلتقاط فيديوهات 4K بمعدل يتخطى 30 إطار في الثانية، وهو شيء قدمته لنا شركة آبل منذ iPhone 8 وشركة سامسونج منذ Galaxy S9.

ووفقا لموقع Neowin، والذي حضر مؤتمر Huawei السنوي للمطورين الذي أقيم في الأسبوع الماضي، فقد أكدت له شركة Huawei أن معالجها الرائد المقبل للهواتف الذكية والذي من المرجح أن يحمل إسم HiSilicon Kirin 990 سيكون قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

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لا يُعتبر مستشعر الكاميرا سوى نصف المعادلة لإلتقاط الفيديوهات الرائعة، فالمعالج بحاجة أيضًا إلى أن يدعم معدل الإطارات العالية الدقة والوضوح. ينطبق هذا على الصور أيضًا، ولكن نادرًا ما تواجه كاميرات الهواتف الذكية مشكلة مع ذلك عندما يتعلق الأمر بإلتقاط الصور.

من المتوقع أن يتم إستخدام المعالج HiSilicon Kirin 990 لأول مرة في سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series مع العلم بأن هناك إحتمال أن يأتي هذا المعالج مع مودم مدمج متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومن شأن ذلك أن يُوفر مساحة داخل الجهاز والتي كانت مطلوبة حاليًا لمودم 5G الخارجي.

يُتوقع حاليًا أن يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 سبتمبر. وأوضحت التسريبات والشائعات أن هواتف Huawei Mate 30 الجديدة ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 25W، وستضم عدة كاميرات في الواجهة الخلفية ستكون من بينها كاميرتين بدقة 40 ميغابكسل في وحدة دائرية الشكل. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة OLED بحجم 6.71 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.