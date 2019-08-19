الهاتف Vivo NEX 3 القادم من شركة Vivo سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يستطيع مدير المنتجات في شركة Vivo، السيد Li Xiang، التوقف عن التشويق للهاتف الرائد المقبل للشركة والذي من المفترض أن يحمل إسم Vivo NEX 3. وأكد لنا بالفعل أن هذا الهاتف سيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm. لقد كان جريئًا أيضًا بما يكفي لمشاركة بعض الرسومات التخطيطية لتصميم الهاتف.

أما بالنسبة لهذا اليوم، فقد قرر السيد Li Xiang أن يعرض لنا صورة لشريط الحالة الخاص بالهاتف Vivo NEX 3، وهي الصورة التي تعتبر كافية لتؤكد لنا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Vivo سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهي تعرض لنا أيقونة 5G في الركن العلوي الأيسر وفي الزاوية العلوية اليمنى. ومرة أخرى، من المحتمل أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج +Snapdragon 855، وبالتالي فمن الطبيعي أن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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موعد الإعلان الرسمي بدأ يقترب ونحن لا يمكننا الإنتظار لمعرفة ما سيجلبه الهاتف Vivo NEX 3 إلينا.