Oppo تكشف رسميًا عن السماعات اللاسلكية Oppo Enco Q1، وهي تدعم تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن السماعات اللاسلكية Oppo Enco Q1 في الصين، وهي عبارة عن سماعات لاسلكية جديدة تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء وتعتبر جزءًا من سلسلة سماعاتها اللاسلكية الجديدة Oppo Enco Series.

تتميز سماعات Oppo Enco Q1 الجديدة بتصميم الحزام الذي يلتف حول الرقبة مع العلم بأنها ستكون متاحة للشراء باللون الأبيض والأسود والبرتقالي. ووفقًا لشركة Oppo، فقد ذكرت أن سماعات Oppo Enco Q1 الجديدة تضم أربع ميكروفونات مع العلم بأنه يتم إستخدام إثنين من هذه الميكروفونات الأربعة من أجل الإستماع إلى الضوضاء الخارجية المحيطة لتغذية نظام إلغاء الضوضاء في السماعات. وبالنسبة للميكروفونات المتبقية الموجودة داخل السماعات، فهي تستمع إلى الضوضاء الموجودة في أذنيك لإلغاء الضوضاء التي قد تتسرب بسبب التباينات المختلفة في شكل الأنين.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Oppo حتى الآن عن سعر وموعد إطلاق سماعات Oppo Enco Q1 الجديدة. وعلاوة على ذلك، فهي لم تؤكد لنا بعد ما إذا كانت ستقوم بإطلاق هذه السماعات اللاسلكية الجديدة في بقية أنحاء العالم مستقبلاً أم لا، على الرغم من أننا نرجح الإحتمال الأول.