Huawei تتطلع لإطلاق هاتف جديد مع شاشة بقطر 5.71 إنش وكاميرا في الخلف بدقة 13 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei في شهر أبريل الماضي بإطلاق الهاتف Huawei Y5 2019، ويبدو أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق هاتف ذكي آخر من الفئة الإقتصادية في المستقبل القريب.

في الواقع، لقد تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد هاتف غامض جديد من شركة Huawei يحمل الإسم الرمزي AMN-AL10 وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA. وبناءً على المعلومات التي تم رصدها في موقع الهيئة الصينية، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم مواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد هذا الهاتف أيضًا في موقع الهيئة الصينية مع بطارية بسعة 2920mAH، ومع نظام Android 9 Pie. وعلى ما يبدو، فسوف يتم إطلاق هذا الهاتف بألوان مختلفة تشمل الأسود والبني والأخضر. عمومًا، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا بطبيعة الحال نتطلع للحصول على المزيد من التفاصيل مثل السعر وموعد الإعلان الرسمي في قادم الأيام.