تكنولوجيا: ثلاث شركات صينية تتعاون لتطوير نظام يشبه AirDrop بهواتف الأيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل ثلاث من أكبر شركات صناعة الهواتف الذكية فى الصين معًا على بروتوكول جديد لنقل الملفات اللاسلكية يعمل بين أجهزتهم، إذ ستدمج الشركات الثلاثة نظام peer-to-peer داخل هواتفها التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.
ووفقًا لموقع theverge الأمريكى، سيستخدم البروتوكول تقنية البلوتوث لتوصيل الأجهزة ببعضها البعض، ويجب أن يكون قادرًا على نقل سرعات تصل إلى 20 ميجابايت / ثانية، مما يشير إلى أنه يستخدم "الواى فاى" على الواجهة الخلفية، مثل نظام AirDrop الخاص بشركة أبل.
ويمكن لمصنّعى الهواتف الذكية الآخرين التقدم بطلب للانضمام إلى الثلاثى المتحالف حاليًا، ومن المقرر إصدار نسخة تجريبية من الخدمة بحلول نهاية هذا الشهر.
وحاولت جوجل إطلاق خدمات على غرارAirDrop لنظام أندرويد فى الماضى، ولكن تلك المحاولات لم تكن بنفس القوة والكفاءة التى تتوفر فى أجهزة أبل.
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