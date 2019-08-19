شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع أمريكى: ترامب لا يريد التعامل مع تقنيات الاتصالات الصينية المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركة هواوى الصينية، خاصة بعد الحظر الذى فرضته إدارة "ترامب" على الشركة في مايو الماضى، ولكن حديثا أعلن الرئيس الأمريكى بعد لقاء مع الرئيس الصينى أن الشركات الأمريكية يمكنها بيع منتجاتها لشركة هواوى بشكل طبيعى.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، لم تهدأ الأزمة بعد، إذ أطلق الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بعض التصريحات المثيرة للجدل، وأكد الخطر الذى يشعر به نحو شركة "هواوى" الصينية، وقال مجددًا إنه لا يريد التعامل مع تقنيات الاتصالات الصينية المثيرة للجدل، كما أشار إلى أن إعفاء بعض أعمال Huawei من الحظر سيكون "معقدًا جدًا".

يذكر أن شركة هواوى كانت هدفًا للمشرعين الأمريكيين بشأن بعض المخاوف المتعلقة بصلتها بالحكومة الصينية، لكن شركة هواوى ومديرها التنفيذى نفى بشكل مطلق أن تكون هذه الاتهامات صحيحة، كما نفت وجود أى علاقة بالحكومة الصنية.