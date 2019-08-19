شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون أداة لمشاهدة الفيديوهات بدون توقف باتصال الواى فاى الضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينزعج الكثير من المستخدمين عند محاولة مشاهدة مقطع فيديو مع وجود اتصال إنترنت بطيء يتم مشاركته مع مجموعة من المستخدمين الآخرين؟ لكن قريبا سيصبح الحل متوفر، بعد أن توصل فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT الآن إلى أداة لمساعدة العديد من الأشخاص على مشاركة اتصال الواى فاى المحدود.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، طور فريق من مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعى (CSAIL) نظام Minerva الذى يحلل مقاطع الفيديو قبل تشغيلها للتحقق من مدى تأثرها باللعب بجودة أقل، إذ تعمل البروتوكولات التقليدية لمشاركة شبكة الواى فاى على تقسيم عرض النطاق الترددى المتاح ببساطة حسب عدد المستخدمين، فإذا كنت تحاول مشاهدة مباراة رياضية عالية الدقة على تلفزيونك على سبيل المثال ويحاول أحد أطفالك مشاهدة الكارتون على هاتفه الذكى، فسيتم تخصيص نصف عرض النطاق الترددى المتاح لكل منكم، وهو ما سيؤثر على الفيديو الذى تشاهده، فالفيديوهات سريعة الحركة مثل الأحداث الرياضية تعانى أكثر من النطاق الترددى المنخفض مقارنةً بالأنواع الأخرى من مقاطع الفيديو.

يمكن لأداة Minerva أيضا تحليل مقاطع الفيديو فى مرحلة دون اتصال لمعرفة أيهما سيستفيد من تخصيص المزيد من النطاق الترددى، والذى يمكن تقديمه باستخدام نطاق ترددى أقل دون معاناة الجودة، إذ يقوم البروتوكول بعد ذلك بتعيين النطاق الترددى بناءً على احتياجات المستخدمين المختلفين، ويضبط نفسه بمرور الوقت استجابةً لمحتوى الفيديو الجارى تشغيله.

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