شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متستلفهوش تانى.. شاحن موبايل يصيب الكمبيوتر بالفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع باحث فى مجال الأمن، تعديل سلك شحن باستخدام زرع صغير ليتيح لنفسه الوصول إلى أجهزة المستخدمين، ما يعنى إمكانية استخدامه لسرقة بيانات الآخرين وإصابة الحواسيب بالفيروسات.

ونقلا عن وكالات الأنباء، قال الباحث "يبدو السلك كأى سلك شحن عادى ويعمل مثلها، ولن يفرق الحاسوب بينه وبين الأصلى، إلى أن يستطيع المخترق السيطرة على الحاسوب لاسلكيًا".

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عرض الباحث، سلك الشحن المعدل الذى صنعه فى مطبخه، فى مؤتمر دف كون للقرصنة الإلكترونية، وقال أنه عندما يحاول شخص ربط الشاحن بحاسوبه، يستطيع المخترق تشغيل أوامر على الحاسوب ضمن نطاق 91 مترًا، وقال "إنه كالجلوس على لوحة مفاتيح الضحية دون أن تكون موجودًا معها".

وباع الباحث كل سلك شحن بمبلغ 200 دولار فى المؤتمر، ويعتزم العمل مع إحدى الشركات للبدء فى إنتاج السلك على أنه أداة أمنية مشروعة، ولم يوضح كيف سيعزز هذا الجهاز الأمن الإلكترونى.