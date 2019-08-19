شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحذروا الأخطاء الشخصية..تشغيل الأفران الذكية المتصلة بالإنترنت يسبب كوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقل موقع "ذا فيرج" أخبار منتج جديد، من شركة تدعى "جون"، ومنتجها فرن متصل بالإنترنت، بوسعه العمل ذاتيًا ليلاً لتصل درجة حرارته إلى 200 درجة مئوية

لم يلحظ أحد المستخدمين، أن شواية فرنه "من شركة جون"، ارتفعت حرارتها إلى 200 درجة مئوية فى الساعة 2:30 فجرًا، واستمرت كذلك بضع ساعات، بعد إنتهاء زوجته من خبز فطيرة فى وقت متأخر من الليل، وفقًا لتقارير "ذا فيرج"، ورويت هذه الحكاية المروعة فى مجموعة مخصصة لمالكى أفران جون على فيسبوك تضم أكثر من 2000 عضو.

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وأصدرت شركة جون، الجيل الثانى من فرنها بقيمة 599 دولارًا فى العام 2018، والذى يتضمن معدات خاصة تشمل كاميرا مخصصة للخبز، تبدأ العمل بواسطة التطبيق، فضلًا عن تمتعه بمزايا خواص القلى الهوائى، والتجفيف والطبخ البطيء والشوى.

الأمر الحسن، أنه لم يبلغ حتى الآن عن نشوب أى حريق تسبب به فرن جون، وأدلت الشركة بتعليق بسيط تعقيبًا على الحادثة التى ذكرت إنه خطأ المستخدم.

وقال "مات فان هورن" المدير التنفيذى لشركة جون، فى لقاء له مع موقع ذا فيرج، "سبق أن شهدنا بعض الحالات التى يفعّل فيها العملاء أفرانهم عن طريق الخطأ باستخدام هواتفهم، تخيل لو كنت تتصفح فى قسم وصفات الطعام على التطبيق الخاص بالشركة، ونقرت بالخطأ مفعلًا خاصية تسخين الفرن، شهدنا حالات مماثلة من قبل".