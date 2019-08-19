تكنولوجيا: رقاقة Kirin 990 القادمة تقدم دعم لتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي في مؤتمر المطوريين الذي عقد في Shenzhen مؤخراً، على أن الشركة في طريقها لدعم الإصدار القادم من رقاقة Kirin 990 بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

قدمت كلاً من ابل وسامسونج ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، عند إطلاق هواتف iPhone 8 وGalaxy S9 للمرة الأولى، إلا أن هواتف هواوي إفتقرت لهذه الميزة.

وفي تصريحات قدمتها هواوي في مؤتمر المطوريين، أكدت على أن الإصدار القادم من رقاقات المعالج يدعم ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، حيث ينطلق الإصدار القادم من رقاقات المعالج الرائدة من الشركة بعنوان Kirin 990.

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ومن المقرر أن تنطلق رقاقة Kirin 990 الجديدة في سلسلة Mate 30 المرتقبة، على أن تضم شريحة مودم Balong 5000 5G لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هواوي تقدم رقاقة Kirin 985 في معرض IFA الذي يقام في برلين خلال شهر سبتمبر، وهو نفس الموعد المقرر لإطلاق Kirin 990 رسمياً.

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