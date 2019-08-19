سامسونج تصدر أول تحديث للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 غير معروضين للبيع بشكل رسمي حتى الآن، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار أول تحديث لهذين الهاتفين. هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتفين في كل من أوروبا والهند، ولكن من المحتمل أن تحصل عليها بقية وحدات Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بمجرد أن تقترن بشبكة الإنترنت لأول مرة.

التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يحمل البنية رقم N975FXXU1ASH5 ويبلغ حجمه أكثر من 307 ميغابايت. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث الجديد يجلب معه العديد من التحسينات، بما في ذلك تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وتحسين أداء الكاميرا، فضلا عن تحسين حساسية الشاشة للمس. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف هذا التحديث أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونج بمثل هذا الأمر، فقد كانت قد أطلقت تحديثًا مبكرًا لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series عندما تم إصدارها في أوائل هذا العام. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بشكل رسمي في اليوم 23 من شهر أغسطس الجاري.