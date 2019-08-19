شركة HMD Global Oy تُقرر تمديد فترة دعمها للجيل الأول من هواتف Nokia الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى مشاكل أجهزة الأندرويد في أنه بسبب حقيقة أنه يتم تصنيعها من قبل العديد من الشركات المصنعة، فإن تحديد أشياء مثل فترة الدعم ومواعيد إطلاق التحديثات متروكة تمامًا لتلك الشركات، وليس لشركة جوجل. والخبر السار هو أنه إذا كنت تملك هاتف Nokia من شركة HMD Global Oy، فيبدو أن هذه الأخيرة قررت تقديم الدعم لهذه الأجهزة لمدة عام إضافي.

ووفقا لمنشور على منتدياتها الرسمية Nokia Community، صرح أحد الموظفين بالقول : ” مع إقتراب فترة السنتين المحددة مسبقًا من الإنتهاء، فنحن ما زلنا ملتزمين بتقديم أفضل التجارب وأكثرها أمانًا. ماذا يعني ذلك؟ حسنًا، بمجرد أن نصل إلى عامين من تاريخ إطلاق الجهاز في السوق، سيتمكن كل من Nokia 3 و Nokia 5 و Nokia 6 و Nokia 8 من إستلام التحديثات الأمنية الفصلية حتى نهاية السنة الثالثة “.

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ينبغي الإشارة إلى أن شركة Nokia أو بالأحرى HMD Global Oy تتحدث هنا عن التحديثات الأمنية. لا يوجد ذكر لتحديثات الأندرويد الرئيسية، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهواتف الذكية ستحصل على المزيد من تحديثات الأندرويد الرئيسية أم لا. ومع ذلك، إذا كنت تخطط للإحتفاظ بهذه الهواتف الذكية لفترة طويلة، فإعلم أنها ستكون آمنة إلى حد ما على الأقل.