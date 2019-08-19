جوجل تعمل على الوضع ” Low Light Mode ” في تطبيق محادثات الفيديو Google Duo

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Duo هو تطبيق محادثات الفيديو من شركة جوجل، ولكن بالنظر إلى أن محادثات الفيديو يُمكن أن تتم في أي مكان وفي أي وقت، فقد تكون الجودة في بعض الأحيان متدنية، خاصة إذا تم إجراء محادثة الفيديو في بيئة منخفضة الإضاءة. بالطبع، يتعلق الأمر بالكاميرا حيث تسمح بعض العدسات بمرور مزيد من الضوء، ولكن البرمجيات تلعب دورًا مهمًا أيضًا.

في محاولة لتحسين جودة محادثات الفيديو على Google Duo، إكتشف القائمين على موقع 9to5Google أن هناك بعض الأدلة على أن شركة جوجل تعمل على ميزة جديدة في تطبيق Google Duo من أجل البيئات المنخفضة الإضاءة. هناك بعض التعليمات البرمجية التي تشير إلى الوضع ” Low Light Mode ” من أجل التطبيق، ولكن على الرغم من أنه ليس هناك ما يُؤكد دور هذه الميزة، إلا أنه ليس من الصعب تخمين الهدف من وراء إنشاء هذه الميزة.

Advertisements

بالإضافة إلى وضع Low Light Mode، كشفت عملية تفكيك النسخة الأحدث من تطبيق Google Duo أن التطبيق سيحصل كذلك على الوضع الليلي Dark Mode في المستقبل، وهو أمر ليس مفاجئًا نظرًا لأن تطبيقات جوجل قد تم تحديثها ببطء على مر السنين لإضافة الوضع الليلي Dark Mode لتلك التطبيقات. لا توجد أي معلومات عن الوقت الذي يُتوقع فيه تنفيذ هذه التغييرات، لأننا نعرف جميعًا أنها ميزات لا تزال قيد العمل، ولكننا سنواصل ترقب الوضع للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالإطلاق.