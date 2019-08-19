تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف Mate X 5G برقاقة معالج Kirin 990 مع مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X ما بين شهري سبتمبر إلى نوفمبر، بعد أن أجرت العملاق الصيني بعض التعديلات على تصميم الهاتف، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن هواوي تقدم هاتف Mate X 5G بمعالجها الجديد Kirin 990.

أجلت شركة هواوي إطلاق هاتف Mate X إلى الأسواق لإجراء إختبارات على كفاءة تصميم الهاتف، ومن ثم قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات الطفيفة في التصميم الخارجي.

ولقد أشار Vincent Pang رئيس هواوي في غرب أوروبا خلال الفترة الماضية إلى خطط الشركة لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X 5G في شهر سبتمبر، إلا أن تقرير نشر مؤخراً أشار إلى أن موعد إطلاق الهاتف بين شهري سبتمبر إلى نوفمبر.

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من جانب أخر كشف اليوم عن تفاصيل جديدة في تكوينات هاتف Mate X 5G الداخلية، حيث يضم الهاتف رقاقة هواوي المقرر الإعلان الرسمي عنها في شهر سبتمبر Kirin 990، والتي تدعم سلسلة Mate 30 أيضاً هذا العام.

كما يضم هاتف Mate X مستشعر RYYB بدقة 40 ميجا بيكسل، مميز بفتحة عدسات f/1.6، وهو المستشعر ذاته المستخدم في هاتف P30 Pro، لذا نترقب وصول إصدار هواوي الأول من الهواتف القابلة للطي للأسواق.

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