بعد أربع سنوات، تم إلغاء الساعة الذكية القابلة للتخصيص Block Smartwatch

فاطمة أيت طالب - دبي - المُشكلة مع الكثير من التكنولوجيا المتاحة لدينا اليوم هي أنها ليست قابلة للترقية من قبل المستخدمين. هذا يعني أنه عندما تكون قديمة، ما عليك سوى إلتزام الصبر ومواصلة إستخدامها، أو التضحية ببعض من مالك والترقية إلى جهاز جديد. هذا هو السبب في أن فكرة ومفهوم الأجهزة القابلة للتجزئة والتخصيص جذابة للغاية، حيث يمكننا تبديل المكونات القديمة بمكونات جديدة.

هذا يُفسر أيضًا سبب إهتمام الكثير من الناس بالساعة الذكية القابلة للتجزئة والتخصيص Block Smartwatch التي بدأت رحلتها على منصة تمويل المشاريع الناشئة KickStarter في العام 2015. لسوء الحظ، يبدو أنه بعد أربع سنوات من إطلاقها على المنصة المذكورة آنفًا، تم إلغاء مشروع Block Smartwatch بشكل رسمي. ووفقا للرسالة التي شاركها الفريق مع داعمي المشروع، فقد كانت هناك بعض المشاكل التي أدت في النهاية إلى إلغاء الجهاز.

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على سبيل المثال، من بين الأسباب التي ذكرها الفريق هو أنهم فقدوا شركائهم الرئيسيين في الجانب المتعلق بالتصنيع والبرمجيات. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، قررت الشركة المثابرة، ولكن في النهاية نفدت أموالها. لقد نجحت الشركة في شحن عدد محدود من هذه الساعة الذكية إلى بعض الداعمين، ولكن المراجعات تشير إلى أنها توفر تجربة غير مثالية للمستخدمين.

لسوء الحظ، هذه هي طبيعة المشاريع ذات التمويل الجماعي حيث أنه على الرغم من وجود الكثير من الوعود، إلا أن الأمر قد يصبح كارثيًا. كان من المثير للإهتمام أن نرى كيف كان سيكون أداء الساعة الذكية Block Smartwatch في السوق لو نجحت، ولكننا نعتقد أننا لن نعرف ذلك أبدًا.