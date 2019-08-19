تقرير جديد يلمح لقدوم Apple Watch Series 5 مع هيكل مصنوع من التيتانيوم والسيراميك

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما يتم تقديم الساعة الذكية Apple Watch إما من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ. لقد حاولت آبل في السابق أن تجعل ساعاتها الذكية فاخرة من خلال تصنيع هيكل بعض الطرازات من الذهب أو السيراميك، ولكنها قررت في نهاية الأمر إيقاف هذه الطرازات الفاخرة، أو على الأقل حتى الآن، لأنه تم رصد بعض الأدلة في النسخة التجريبية الأحدث من نظام WatchOS 6 تُلمح إلى أن شركة آبل تخطط لإستخدام مواد جديدة من أجل ساعتها الذكية القادمة Apple Watch Series 5.

ووفقا لتقرير صادر من موقع iHelp BR، فيبدو أنه إكتشف أنه في النسخة التجريبية الأحدث من نظام WatchOS 6، كانت هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنه يمكن عرض الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 من التيتانيوم والسيراميك. ونحن نعتقد بأنه سيتم تقديم هذه الخيارات جنبا إلى جنبًا مع الخيارات الحالية التي تشمل الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.

Advertisements

أيضًا، إستنادًا إلى المواد الفاخرة المستعملة، ينبغي أن تكون هذه الطرازات أكثر تكلفة مقارنة بالطرازات العادية من Apple Watch، على الرغم من أنه يتعين علينا الإنتظار لنرى كم ستُكلف بالضبط. ومع ذلك، يجب أن تكون أسعارها أرخص من الطرازات الذهبية السابقة مع العلم بأنه تم عرض أخر نسخة مصنوعة من السيراميك من Apple Watch مقابل 1299 دولار أمريكي.

لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول متى سنرى طرازات Apple Watch الجديدة، ولكن سمعنا في نهاية الأسبوع الماضي أن هناك إحتمال أن يتم الإعلان عن Apple Watch Series 5 الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، وعلى الأرجح في نفس الحدث الذي سيتم فيه الكشف عن هواتف iPhone الجديدة.