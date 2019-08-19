الهاتف Redmi 8 يظهر في صور مسربة واقعية، وإليكم مواصفاته التقنية الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الأسبوع الماضي رصد الهاتف Redmi 8 يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA، والأن تم رصد هذا الهاتف في صور مسربة واقعية. بالإضافة إلى الكشف عن تصميم الهاتف، فقد أكدت لنا هذه الصور أيضًا أنه سيتم شحن هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 439 وسيعمل بنظام Android 9 Pie.

وفي المقدمة، سيضم الهاتف Redmi 8 الجديد شاشة LCD بحجم 6.21 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، سيضم هذا الهاتف كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية و8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، فضلا عن مستشعر لبصمات الأصابع. ويبدو هيكل الهاتف مصنوعًا من البوليكاربونات ويتميز بألوان حمراء عاكسة.

وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh. وسيتم الإعلان عن الهاتف Redmi 8 قريبًا في حدث يُشاع أنه سيُعقد في شهر سبتمبر المقبل.

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وبالإضافة إلى ذلك، أكد نائب رئيس العلامة التجارية Redmi، السيد Lu Weibing أيضًا أنه يختبر الهاتف Redmi Note 8 الذي تردد أنه سيكون أول هاتف من هذه العلامة التجارية الصينية يضم المستشعر بدقة 64 ميغابكسل. وسيحتوي الهاتف أيضًا على بطارية تدوم طويلاً وشاشة بنسبة عرض على إرتفاع أكبر مقارنة مع الطرازات السابقة.