شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق خدمة مخصصة لمساعدة شركات الاتصالات على تحسين الشبكة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت جوجل خدمة تهدف إلى مساعدة شركات الاتصالات فى جميع أنحاء العالم على تحسين تغطيتها من خلال تزويدهم ببيانات مجمعة من أجهزة أندرويد، إذ يأتى الإغلاق فى وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خصوصية البيانات.

تم إطلاق خدمة Google Mobile Insights فى عام 2017 كأداة مجانية لمقدمى الخدمات اللاسلكية فى جميع أنحاء العالم والتى سمحت لهم بمشاهدة نقاط ضعف فى تغطية شبكتهم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن رويترز، كانت الخدمة فى الأساس خريطة تُظهر نقاط قوة نقل الإشارات وسرعات الاتصال التى تقدمها فى كل منطقة."

تم تجميع البيانات التى تشاركها جوجل مع إخفاء هويتها، مما يعنى أن شركات الاتصالات لم تحصل على معلومات عن المستخدمين الفرديين، لكنها كانت لا تزال أداة قيمة لمقدمى الخدمات، حيث يمكنهم رؤية إحصائيات حول أداء شبكتهم فى مناطق مختلفة، كما عرض النظام الإحصائيات المتعلقة بخدمات المنافسين، والتى لم يتم تحديدها بالاسم.

Advertisements

تم الحصول على بيانات Google Mobile Insights من الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد، والتى تصل إلى حوالى 75٪ من الهواتف الذكية فى العالم، ولكنها كانت مقصورة فقط على المستخدمين الذين لديهم "مشاركة سجل المواقع" وتم تمكين الاستخدام والتشخيصات على حسابات جوجل الخاصة بهم، على الرغم من ذلك اختارت جوجل إيقاف الخدمة فى أبريل، دون ذكر أى سبب رسمى وراء القرار، وتم إخطار شركات الاتصالات حول العالم بالإغلاق.

أكد متحدث باسم جوجل لـ "رويترز" أن الخدمة قد توقفت الآن بالفعل، وأن تغيير "أولويات المنتج" كان العامل الرئيسى وراء هذا القرار، ومع ذلك، يزعم الأشخاص الذين لديهم علم بالقرار أن تحرك جوجل كان مدفوعًا بمخاوف بشأن خصوصية البيانات، وربما لتجنب المزيد من التدقيق من قبل المشرعين.