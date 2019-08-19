شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ناسا يستعدون لمواجهة كويكب يقترب من الأرض ملقب باسم إله مصرى قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ناسا لوصول كويكب عملاق ملقب باسم إله مصرى قديم، والذى سيتأرجح بالقرب من الأرض فى أقل من عقد.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيبلغ عرض الكويكب، المعروف باسم 99942 أبوفيس، نحو 340 مترًا، كما أنه فى ارتفاع برج إيفل، وسيكون على سرعة تقارب 25000 ميل فى الساعة عندما يصل إلى الأرض.

وسيقترب الكويكب على مسافة 19000 ميل (31000 كم) من سطح الأرض، داخل حلقة بعض أقمار كوكبنا والمركبات الفضائية المدارية.

اكتشف العلماء كويكبات صغيرة، فى حدود 5-10 أمتار، وهى تقترب من الأرض على مسافة مماثلة، ولكن من النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم بالقرب من الأرض، وتدعى ناسا أن أبوفيس سيقترب إلى درجة أنه قد يتأثر بجاذبية الأرض.

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وقال دافيد فارنوشيا ، عالم الفلك فى مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لجى بى إل: "إننا نعلم بالفعل أن اللقاء الوثيق مع الأرض سيغير مدار أبوفيس، لكن نماذجنا تظهر أيضًا أن النهج الوثيق يمكن أن يغير الطريقة التى يدور بها هذا الكويكب، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض التغييرات السطحية، مثل الانهيارات الثلجية الصغيرة".

يتم تصنيف أبوفيس ككويكب خطير محتمل (PHA) ، وتشير الحسابات الحالية إلى أن لديه فرصة 1 فى 100000 للاصطدام بالأرض، ومع ذلك، من المتوقع أن تستبعد القياسات المستقبلية أى آثار محتملة، وفقًا لوكالة ناسا.

سوف يكون الكويكب مرئيًا من الأرض بالعين المجردة، إذ سيظهر كبقعة من الضوء المنتشر فى السماء، ويزداد إشراقًا وأسرع مع مرور الوقت.