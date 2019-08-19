تكنولوجيا: Oppo تعلن سماعة Enco Q1 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن أول سماعات البلوتوث Enco Q1 التي تنطلق بتصميم يدعم ميزة إلغاء الضوضاء مع تصميم على الرقبة، على أن تتوفر خلال الأيام المقبلة في متجر OPPO على شبكة الإنترنت.

تقدم Oppo سماعة البلوتوث Enco Q1 بتصميم منحني داخل الأذن منحني لتتيح تثبيت السماعة داخل الأذن بتجربة مريحة للمستخدم.

وقد أعلنت Oppo عن علامتها التجارية الجديدة ENCO خلال الشهر الماضي، حيث أكد Brian Shen نائب رئيس شركة Oppo في الإعلان أن هذه الفئة من السماعات تنطلق بعدد أربعة من الميكروفونات لدعم ميزة إلغاء وعزل الضوضاء بكفاءة، حيث تنقسم إلى 2 من الميكروفونات في كل جانب.

ويتم تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء من خلال الميكروفونات الخارجية التي تعمل على قياس الضوضاء المحيطة، قبل وصول الضجيج إلى الأذن، كما تعمل الميكروفونات على معالجة الإشارات بشكل دقيق لدعم إلغاء الضوضاء المحيطة على الوجه الأمثل.

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من جانب أخر تعمل الميكروفونات الداخلية للسماعة على معالجة الإشارات المرتدة لنظام إلغاء الضوضاء، كما تتميز السماعة بفلاتر لخفض الإشارات الصوتية بالقرب من الميكروفونات.

وتقدم شركة OPPO سماعة Enco Q1 بكلاً من ألوان البرتقالي، الأسود، إلى جانب الأبيض، ومن المتوقع الإعلان لاحقاً عن مستوى تسعير السماعة عند توفرها على متجر Oppo قريباً على شبكة الإنترنت.

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