فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi اليوم عن التحالف Inter-Transfer Alliance حيث إنضمت إليها كل من Oppo و Vivo لإنشاء خدمة تشبه AirDrop لنقل الملفات. هذه الخدمة هي حاليا في المرحلة التجريبية المفتوحة وستسمح للأجهزة من مختلف الشركات المصنعة بتبادل الصور والمستندات بإيماءة واحدة أو بنقرة واحدة.
ووفقا للشركة، لن تستهلك عملية تبادل الملفات الكثير من البطارية ولن تستهلك بيانات 4G أو تتطلب تطبيق من الطرف الثالث يعتمد على تقنية البلوتوث. تصل سرعة النقل إلى 20 ميغابايت في الثانية، لذلك سيتم نقل فيلم عادي بدقة 720p بين هاتفين أقل من دقيقتين.
حاليًا، يضم التحالف Inter-Transfer Alliance ثلاثة أعضاء فقط، ولكن شركة Xiaomi ترحب بالآخرين للإنضمام. إنه رهان آمن أن العلامات التجارية الصينية الأخرى مثل Realme و Redmi ستكون أيضًا جزءًا من الفريق، نظرًا لأن شركاتها الأم ضمن هذا التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi و Oppo و Vivo تتعاون مع بعضها البعض لإنشاء خدمة مُشتركة لنقل الملفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.