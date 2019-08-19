Xiaomi و Oppo و Vivo تتعاون مع بعضها البعض لإنشاء خدمة مُشتركة لنقل الملفات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi اليوم عن التحالف Inter-Transfer Alliance حيث إنضمت إليها كل من Oppo و Vivo لإنشاء خدمة تشبه AirDrop لنقل الملفات. هذه الخدمة هي حاليا في المرحلة التجريبية المفتوحة وستسمح للأجهزة من مختلف الشركات المصنعة بتبادل الصور والمستندات بإيماءة واحدة أو بنقرة واحدة.

ووفقا للشركة، لن تستهلك عملية تبادل الملفات الكثير من البطارية ولن تستهلك بيانات 4G أو تتطلب تطبيق من الطرف الثالث يعتمد على تقنية البلوتوث. تصل سرعة النقل إلى 20 ميغابايت في الثانية، لذلك سيتم نقل فيلم عادي بدقة 720p بين هاتفين أقل من دقيقتين.

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حاليًا، يضم التحالف Inter-Transfer Alliance ثلاثة أعضاء فقط، ولكن شركة Xiaomi ترحب بالآخرين للإنضمام. إنه رهان آمن أن العلامات التجارية الصينية الأخرى مثل Realme و Redmi ستكون أيضًا جزءًا من الفريق، نظرًا لأن شركاتها الأم ضمن هذا التحالف.