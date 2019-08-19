Huawei ستواصل تعاملاتها التجارية مع الشركات الأمريكية لثلاثة أشهر إضافية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم حظر شركة Huawei من التعامل مع الشركات الأمريكية في شهر مايو من هذا العام، ولكنها تلقت بعد ذلك ببضعة أيام تصريحًا مؤقتًا يتيح لها مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية لفترة محدودة. كان أمام الشركة الصينية 90 يومًا للتعامل مع الشركات الأمريكية، ولكن هذه المُهلة إنتهت اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، فمن المتوقع أن تُمدد وزارة التجارة الأمريكية الرخصة التجارية الممنوحة لشركة Huawei لنحو ثلاثة أشهر أخرى، ونأمل أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذه المهلة الجديدة من التوصل إلى إتفاق بشأن نزاعاتهما التجارية المستمرة.

Advertisements

وحصلت وكالة الأنباء رويترز على هذه المعلومات من ” مصدرين على دراية بالوضع ” نظرًا لأننا لم نحصل على أي تعليق رسمي حول هذا الموضوع من كلا الطرفين. وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا شركة Huawei كورقة مساومة في محادثاتها مع الحكومة الصينية، حيث من المتوقع أن يناقش الرئيسان Donald Trump و Xi Jinping مستقبل الشركة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقا لوزير التجارة الأمريكي، Wilbur Ross، فقد قامت أكثر من 50 شركة بتقديم طلباتها الخاصة للحصول على تراخيص لمواصلة أعمالها التجارية مع شركة Huawei. ومن بين 70 مليار دولار أمريكي التي أنفقتها شركة Huawei على المكونات في العام 2018، ذهبت حوالي 11 مليار دولار إلى الشركات الأمريكية مثل Qualcomm و Intel و Micron، والتي تُصنع مكونات مثل المعالجات ورقاقات الذاكرة وهوائيات 5G.