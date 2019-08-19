شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأشخاص الأكثر استخداما "للايموجى" برسائلهم أنجح بعلاقاتهم العاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية أن استخدام الرموز التعبيرية "الإيموجى" فى الرسائل النصية يمكن أن يعزز احتمالات نجاح العلاقات العاطفية والجنسية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أجرى الباحثون فى معهد كينزى دراستين منفصلتين حول الرموز التعبيرية لمعرفة تأثيرها على حياة الناس، وقاموا باستطلاع أكثر من 5000 مشارك فى الورقة السنوية "Singles In America" ​​، ثم تابعوها بتحليل ثانٍ لـ 275 شخصًا بالغًا، ليظهروا العلاقة مباشرة بين الرموز التعبيرية والجنس.

أوضحت الدراسة أن أولئك الذين يستخدمون رموزا تعبيرية برسائلهم يحصلون على عدد أكبر من العلاقات العاطفية.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الباحثين عن العلاقات الحديثة يجب أن يتقنوا طرقًا أسرع وأقصر للتواصل والكشف عن الذات والتأثير، إذ قالوا: "نجد أن استخدام رموز تعبيرية يسمح بتوصيل المعلومات العاطفية المهمة إلى الشركاء المحتملين، مما يسهل الاتصال الحميم الناجح والفرص الرومانسية والجنسية".

ووفقًا للنتائج، فإن 38 فى المئة من الناس لا يستخدمون الرموز التعبيرية مطلقًا، بينما يستخدمها 29 فى المئة من حين لآخر، فى المقابل 28 فى المئة من الأفراد يستخدمونها بانتظام.

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يستخدم ثلاثة فى المئة رمزا تعبيريا واحدًا على الأقل فى كل رسالة، بينما يستخدم 2.5 فى المئة أكثر من واحد فى كل نص.

ولم يحدد الباحثون الرموز التعبيرية الأكثر استخداما، كما أنهم لم يبحثوا فيما إذا كانت هناك نسبة مثالية من الرموز التعبيرية التى يجب استخدامها لكل رسالة، وأضافوا: "لا يمكننا أن نعرف تمامًا أى الرموز التعبيرية الأكثر فعالية فى المساعدة على تكوين روابط بين الناس".