شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور طريقًا سريعًا خاصًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الصين تطور طريقًا سريعًا خاصًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة، تزامنا مع سعى عدد من الشركات وعلى رأسهم جوجل وأبل لتطوير هذا الجيل الجديد من السيارات الذكية.

وفقا لصحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست، نقلا عن وكالة أنباء شينخوا الرسمية، تعمل مجموعة محلية على المشروع، إذ قامت مجموعة تطوير النقل بشركة Qilu بوضع علامة على امتداد يبلغ طوله 26 كيلومترًا على الطريق السريع فقط لاختبار السيارات المستقلة.

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ستعمل المجموعة مع عمالقة التكنولوجيا، كما أن الطريق السريع الخاص سيكون له سيناريوهات اختبار مختلفة، لذلك سيتم بناء ثلاثة أنفاق وجسر واحد وثلاث محطات على الطريق السريع لمحاكاة سيناريوهات القيادة الحقيقية.

سيكون هناك أنواع مختلفة من المعدات التى سيتم تثبيتها عبر الطريق السريع، والتى تشمل أجهزة استشعار الطريق، ومراقبة فيديو بانورامية، والتى تم بالفعل اختبارها وفقا للتقرير، كما سيتم تثبيت أيضًا تقنية مراقبة الطقس التى يمكن أن تتفاعل مباشرة مع السيارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف من المشروع هو بناء مركز عالمى للأبحاث والاختبار والتطوير للسيارات بدون سائق بحلول عام 2023.