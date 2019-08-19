شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تفوز بجائزة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA للعام الثاني عن هواوي P30 Pro كأفضل هاتف ذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن حصول هواوي P30 Pro على جائزة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA لأفضل هاتف ذكي في موسم 2020-2019، حيث أن هذا العام هو الثاني علي التوالي الذي تفوز به هواوي بمثل هذه الجائزة. يذكر أن هواوي تنافست هذا العام مع 55 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات الالكترونية.

قالت الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA أن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة الخافتة لهواوي P30 Pro هي تمثل أفضل نتائج التصوير من هاتف ذكي يشهدها المستخدم في هاتف ذكي حتى الأن. كما أشادت الجمعية بعدسة التصوير فائقة العرض Urtla-Wide Lens، نمط تصوير Portrait بالإضافة الي عدسة Periscope 5x Telephoto التي قالت عنها الجمعية انها نجحت في التفوق على جميع منافسيها من الهواتف الذكية.

وصرح "لي تشانجزهو"، نائب رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، "نحن فخورين بحصولنا على جائزة أخري من الجمعية الأوروبية للصوت والصورة EISA التي حصل عليها هواوي P30 Pro. تلتزم هواوي في كل جهاز تصممه بتقديم تجربة تصوير جديدة ومُحسنة للمستخدمين، وهذا ما يقدم أعلي قدرات وامكانيات لكاميرا الهاتف الذكي المزودة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة." ومن جانبها أوصت الجمعية الأوروبية للصوت والصورة EISA ايضاً بأن هواوي P30 Pro هوا الرفيق الأمثل للمصورين، مؤمن بأن الهاتف يمثل تقدم مذهل في التصوير بواسطة الهواتف الذكية.

حقق هواوي P30 Pro تقدم كبير في التصوير بواسطة الهواتف الذكية من خلال تقديم كل من مستشعر HUAWEI SuperSpectrum، عدسة كاميرا مخصصة للتقريب البصري الفائق SuperZoom، كاميرا جديدة من هواوي تعمل بتقنية Time of Flight (ToF) بالإضافة الي تكنولوجيا التثبيت البصري المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

يتميز هواوي P30 Pro بنظام كاميرا "لايكا" رباعية العدسات، متضمنة كاميرا رئيسية بقياس 40 ميجا بكسل، كاميرا بقياس 20 ميجا بكسل للزوايا فائقة العرض، وكاميرا بقياس 8 ميجا بيكسل مخصصة لتقنية التصوير البعيد ‘Telephoto’، كاميرا جديدة من هواوي تعمل بتقنية Time of Flight (ToF)، بالإضافة الي كاميرا أمامية بقياس 32 ميجا بيكسل لالتقاط صور سيلفي تتسم بمستوي متطور من الوضوح والجودة. تتيح عدسة Periscope Telephoto الجديدة المزيد من قدرات التقريب البصري بدون فقدان جودة الصورة، وعلى جانب آخر، تقدم قدرة التقريب الخارقة SuperZoom إمكانية التقريب بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من القريب البصري، 10 مرات من التقريب الهجين، و50 مرة من التقريب الرقمي مع تفاصيل غنية الوضوح والدقة للصور التي يتم التقاطها.

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كما يتمتع هواوي P30 Pro بجسم زجاجي ثلاثي الأبعاد مع شاشة Dewdrop بقياس 6.47 بوصة من نوع OLED، بالإضافة الي أن الهاتف مقاوم للمياه والأتربة. يأتي الهاتف مزود برقاقة معالج Kirin 980، أول معالج مُصمم بتقنية 7 نانومتر في العالم، مع بطارية عالية الكثافة بقدرة 4200 ميلي أمبير والقابلة للاستخدام لمدة يومين كاملين من الاستخدام العادي.

والجدير بالذكر، أن الجمعية الأوروبية للصوت والصورة ستمنح هواوي الجائزة بشكل رسمي خلال فعاليات معرض IFA بحفل توزيع جوائز EISA والذي سيقام في مدينة برلين الألمانية يوم 6 سبتمبر 2019.